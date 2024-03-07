Fenerbahçe Union Saint Gilloise karşısında. İsmail Kartal ilk 11'ini belirledi. Maçın kanalı belli oldu

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu gece Belçika'da Union Saint-Gilloise takımı ile karşı karşıya gelecek.

RSC Anderlecht Stadı'nda saat 23.00'de başlayacak maçı Portekizli Joao Pinheiro yönetecek.

Maçı EXXEN canlı olarak yayınlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Sarı lacivertli takım karşılaşmanın son antrenmanını dün akşam maçın oynanacağı stadda yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal, antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında bu sezon hedeflerinin Türkiye Ligi'nin yanı sıra Konferans Ligi'ni de kazanmak olduğunu söylemişti.

Kartal, son antrenmandan sonra sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi.

Buna göre kalede Livakovic görev yapacak.

Savunmada Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi yer alacak.

Önlerinde ise Krunic, Fred olacak.

Cengiz ve Tadic kanatlarda, Szymanski ortada, Batshuayi de santrforda oynayacak.