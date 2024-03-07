İsmail Kartal'ın tansiyonu çıktı. 'Liverpool bizden sakat' dedi

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal'ın tansiyonu çıktı. 'Liverpool bizden sakat' dedi
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında gerildi.

Bir gazetecinin, “Avrupa maçından alınacak olumsuz sonucun takımı negatif etkileyeceğini düşünüyor musunuz” sorusu üzerine Kartal’ın cevabı sert oldu.

İsmail Kartal hem Süper Lig hem de Avrupa’da şampiyonluk istediklerini söyledi.

Belçika ekibi karşısında en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "3 günde bir maç oynuyoruz ama en önemli maç yarınki maçımız. Elimdeki oyuncuların en idealine yakınını sahaya sürmeye çalışıyorum. Batshuayi duygusal bir çocuk, iyi bir oyuncu.

Onu ne zaman oynatacağımızı, hangi maçta neler vereceğini iyi biliyorum. Onu iyi tanıdım. Bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

LIVERPOOL'DA 13 SAKAT VAR

Avrupa'yı da çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal şöyle konuştu:

Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil.

Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün Futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor.

İlgili Haberler
Süper Lig'de 29. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına flaş atamalar
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları
G.Saray mı F.Bahçe mi şampiyon? İşte Galatasaray'ın kalan maçları, Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe Union Saint Gilloise karşısında. İsmail Kartal ilk 11'ini belirledi. Maçın kanalı belli oldu
Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise maçı öncesi kötü haber. Flaş gelişme
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Fenerbahçe 3-0 kazandı
Emre Belözoğlu Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi mi tutuyordu? Tugay Kerimoğlu açıkladı
Son Haberler
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık' Spor
Emre Belözoğlu ve Arda Turan 'Çok sıktınız bıktık artık'
Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı Gündem
Yozgat'ta yabancı uyruklu 2 IŞİD'li tutuklandı
Çetin Emeç mezarı başında anıldı Yaşam
Çetin Emeç mezarı başında anıldı
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu? Gündem
İstanbul'da 3 anketten 2 ayrı sonuç çıktı. Kurum mu? İmamoğlu mu?
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Kobra Murat'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı. Gören bu Kobra Murat mı dedi Magazin
Kobra Murat'ın gençlik görüntüleri ortaya çıktı. Gören bu Kobra Murat mı dedi
SGK ve Bağ-Kur'dan toplu ödeme. Bu şartları sağlayanlar prim iadesinden yararlanabilecek Ekonomi
SGK ve Bağ-Kur'dan toplu ödeme. Bu şartları sağlayanlar prim iadesinden yararlanabilecek