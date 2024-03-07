İsmail Kartal'ın tansiyonu çıktı. 'Liverpool bizden sakat' dedi

Bir gazetecinin, “Avrupa maçından alınacak olumsuz sonucun takımı negatif etkileyeceğini düşünüyor musunuz” sorusu üzerine Kartal’ın cevabı sert oldu.

İsmail Kartal hem Süper Lig hem de Avrupa’da şampiyonluk istediklerini söyledi.

Belçika ekibi karşısında en iyi kadroyu sahaya sürmeyi amaçladıklarını aktaran Kartal, "3 günde bir maç oynuyoruz ama en önemli maç yarınki maçımız. Elimdeki oyuncuların en idealine yakınını sahaya sürmeye çalışıyorum. Batshuayi duygusal bir çocuk, iyi bir oyuncu.

Onu ne zaman oynatacağımızı, hangi maçta neler vereceğini iyi biliyorum. Onu iyi tanıdım. Bizim için lig de Avrupa maçları da çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

LIVERPOOL'DA 13 SAKAT VAR

Avrupa'yı da çok önemsediklerinin altını da çizen Kartal şöyle konuştu:

Karakterli bir takıma sahibiz. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de buradan elendi. Biz bugüne kadar çok maç oynadık. Milli takıma gidenler yarın 50. maçını oynayacak. Bu çok yüksek bir rakam. Bu kolay değil.

Bugün Liverpool'da 13 sakat oyuncu var. Bütün Futbol adamları çok maç oynamaktan yakınıyor. Fazla maç oynadığımız için o gün (MKE Ankaragücü) takımımızı konsantre edemedik ve kupadan elendik. Yarın geçebiliriz ya da elenebiliriz ama bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor.