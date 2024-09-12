Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi. Kötü haber geldi

Transfer döneminin sona ermesine 1 gün kala Fenerbahçe ve Galatasaray’ı ilgilendiren bir haber İtalyan basınından gelmişti. Buna göre iki dev kulüp, Juventus’un gözden çıkardığı Brezilyalı orta saha Arthur ile ilgileniyordu. Çıkan haberlerde Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncu için teklif götürdüğünü de yazmıştı. Öte yandan Arthur’a Yunan kulüplerinin de talip olduğu iddia edilmişti.

KÖTÜ HABER GELDİ

İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili Fenerbahçe ve Galatasaray’ı üzecek haberi verdi. Haberde Arthur’un teklifleri reddettiği belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun hocası Thiago Motta’nın giden oyuncuları göz önüne bulundurarak Arthur’u sınırlı da olsa sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. İtalyan ekibi, Fenerbahçe’ye giden Kostic’in yanı sıra De Sciglio, Chiesa ve Rugani gibi oyuncularla yolları ayırdı. Öte yandan Nico Gonzalez transferi ise yaşanan prüzler sonrası iptal oldu. Juventus Teknik Direktörü Motta’nın Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Locatelli ve Fagioli ile birlikte Arthur’a da rotasyonda yer vermeyi planlıyor.

OCAK AYINDA ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Öte yandan Brezilyalı oyuncunun ocak ayında ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Juventus’un bonuslar haricinde yıllık 5 milyıon euro alan Arthur’un maaş yükünden kurtulmak için ocak ayında gitmesine sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncu, yeni trnasfer Douglas Luiz’in yanı sıra golcü oyuncu Vlahovic ve Bremer ile birlikte en yüksek maaş alan isimlerden biri durumunda.

Brezilyalı oyuncu 2020 yılında Barcelona’dan Pjanic ile takas edilerek Juventus’a gelmişti. Transfer olduğu dönemde en yetenekli orta sahalardan biri olarak gösterilen Arthur, İtalya’da beklentilerin çok altında kaldı.