Fenerbahçe ve Galatasaray’ın İstanbul’a ineceği saatler belli oldu. Metro İstanbul sabaha kadar sürecek metro seferlerini duyurdu

Bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı, Arapların Atatürk’e saygısızlığı sonucu takımların maça çıkmama kararıyla iptal edildi.

İŞTE İKİ TAKIMIN İSTANBUL'A İNECEĞİ SAATLER

Yağız Sabuncuoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe kafilesi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaparken, Galatasaray ise Avrupa Yakası’nda yer alan İstanbul Havalimanı’na inecek.

Galatasaray kafilesinin saat 04.00’te, Fenerbahçe ekibinin ise saat 04.15’te havalimanlarında olması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri kalkacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saat 00.30 gibi uçmaları, saat 04.30-05.00 gibi de İstanbul'da olmaları bekleniyor.

Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından birçok taraftardan takımlarını karşılamak üzere havalimanlarına giderek destek olacaklarını belirten açıklamalar gelmişti. İki takımın da kalabalık bir taraftar topluluğu tarafından karşılanması bekleniyor.

İstanbul’a dönüş için hazırlıklarını yapan Fenerbahçe ve Galatasaray’ı karşılamak isteyen Türk halkı, havalimanlarına akın etmeyi planlıyor.

METRO İSTANBUL GECE SEFERLERİNİ DUYURDU

Metro İstanbul sosyal medya hesabından, vatandaşların takımlarımızı karşılamaya kolayca gidebilmesi için gece boyu sürecek metro seferlerini duyurdu.

İşte gece boyu sürecek metro seferleri:

“Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.”