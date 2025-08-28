Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica'ya mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla beraber Portekiz devine bir kez daha elendi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı yine geçemedi.

Benfica ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Portekiz temsilcisine bu alanda ikinci kez elendi.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak elenmişti.

