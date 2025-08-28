Fenerbahçe yine Benfica'dan çıkamadı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı yine geçemedi.
Benfica ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Portekiz temsilcisine bu alanda ikinci kez elendi.
Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak
Süper Lig devinin yıldızına dev kanca! İtalyanlar duyurdu: Arteta ve Guardiola onu izliyor
2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak elenmişti.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...
Victor Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler!
Jose Mourinho'nun açıklamaları olay olmuştu! Hamdi Akın'dan ışık hızıyla yanıt