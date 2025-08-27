Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Suudi Arabistan'dan ayrılmak ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen N'Golo Kante için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, Süper Lig devinin radarına girdi. İşte detaylar...

Yaptığı sürpriz transferlerle şampiyonluğun güçlü adaylarından biri haline gelen Beşiktaş'ın ön libero için deneyimli Fransız yıldız N'Golo Kante'yi gündemine aldığı iddia edildi. Suudi Arabistan basını geçen sezon Al İttihad'da şampiyonluk yaşayan N'Golo Kante'nin, Avrupa futboluna dönmek istediğini duyurdu. Kante'ye Beşiktaş'ın yanı sıra Monaco ve Paris Saint-Germain'in de talip olduğu belirtildi.

N'GOLO KANTE AL MUSRATI YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Daha önce bu bölgeye Ndidi'yi transfer eden Beşiktaş, Al Musrati'yi ise göndermek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki Kante futbol kariyerinin en parlak günlerini Chelsea'de yaşadı. İngiliz kulübüyle 269 maça çıkan Kante, 13 gol ve 16 asistlik performans gösterdi. Al İttihad'da ise 80 maçta 8 gol atıp, 10 asist yaptı. Fransız oyuncunun Suudi ekibiyle 1 sezonluk daha sözleşmesi var.

