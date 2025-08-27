Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, bu akşam Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu, flaş bir harekete imza attı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibini mağlup ederek turu geçmek isterken Kerem Aktürkoğlu transferini de bitirmeyi planlıyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi için Portekiz'de Benfica Başkanı Rui Costa ile bir kez daha masaya oturacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE MESAJ VERDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun ise Fenerbahçe yöneticilerine, "Beni almadan İstanbul'a dönmeyin. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum." şeklinde haber yolladığı iddia edildi.

İki kulübün milli futbolcu için 22.5 milyon euro artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaştığı belirtilirken, transferin play-off turu biter bitmez gerçekleşmesi bekleniyor.

