Fenerbahçe'de asıl stoper krizi Avrupa'da yaşanacak. Gözler Yusuf'ta

Fenerbahçe'de peş peşe gelen sakatlık haberleri sonrası adeta panik havası var. Özellikle Becao'nun da yokluğunda stoper bölgesinde büyük 'kriz' yaşanıyor. Serdar Aziz, Djiku ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ederken, orijinal stoper olarak elde sadece Samet Akaydin kaldı.

SAMET VE MERT LİSTEDE YOK

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Samet Akaydin'in yanında Jayden Oosterwolde'yi stoperde kullanması bekleniyor. Ancak asıl sıkıntı 9 Kasım tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacat Ludogorets karşılaşması için var. Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Mert Müldür gibi isimler UEFA listesinde yer almıyor.

KADROYA ALINDI, OYNAMADI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın söz konusu maçta stoper tandemi merak konusu olurken, başarılı hocanın UEFA B listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'i sahaya sürebileceği konuşuluyor. Fenerbahçe U19 takımında forma giyen stoper Yusuf Akçiçek, Ludogorets maçında İsmail Kartal'ın önündeki önemli opsiyonlardan biri olarak göze çarpıyor. Yusuf Akçiçek, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmandaki Spartak Trnava ve Kadıköy'de oynanan Ludogorets maçlarının kadrosunda yer almış ancak süre alamamıştı. 17 yaşındaki stoper, Süper Lig'de son oynanan Pendikspor maçında da yedek soyunmuştu.

YUSUF AKÇİÇEK KİMDİR?

2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Akçiçek, 2019 yılında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Yusuf Akçiçek yeni sezon öncesi Fenerbahçe U17'den U19 takımına geçiş yapmıştı. 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'nin UEFA B listesinde yer alıyor. Bu sezon U19 liginde 5 maçta forma giyen genç savunmacı 2 de gol katkısı verdi.