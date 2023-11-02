Fenerbahçe stoper avında. 3 aday belli oldu

Fenerbahçe yönetimi; teknik direktör İsmail Kartal'ın talebiyle ocak ayında stoper alacak. Şu anda ön plana çıkan 3 aday var.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe stoper avında. 3 aday belli oldu

Sezona fırtına gibi giren ve hemen hemen aldığı her oyuncudan katkı sağlayan Fenerbahçe'de bu haftaya kadar her şey mükemmel ilerliyordu. Ancak peş peşe gelen sakatlık haberleri Sarı-Lacivertli ekipte panik havası yarattı.

MUTLAKA 1 STOPER ALINACAK
Özellikle stoper bölgesinde oyuncu bulmakta zorlanan teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden transfer istedi. Sarı-Lacivertli ekip ocak ayında başlayacak transfer döneminde kadrosuna mutlaka 1 stoper takviyesi yapacak. Şu ana kadar listede 3 isim var. Fluminense'den Nino, CSKA Moskova'dan Williyan Rocha ve International'den Vitao, İsmail Kartal'ın belirlediği stoperler.

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Fluminense'nin kaptanlığın yapan Nino'nun sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. 49 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcu, 5 gol atarken, 2 de asist yaptı. Diz sakatlığı yaşayan Nino'nun durumu yakından takip ediliyor.

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CSKA Moskova'da forma giyen Williyan Rocha'nın sözleşmesi ise 2025 yılında bitiyor. Bu sezon 15 maçta oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı stoperin 1 asisti var.

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International'in Brezilyalı stoperi Vitao, 23 yaşında. Bonservisi Shakhtar'da olan Vitao'nun sözleşmesi de 2024 yılında sona eriyor.

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