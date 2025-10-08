Senegal Milli Takımı ile Galatasaray arasında Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle yeni bir gerilim yaşandı. Senegal'in Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde açıklanan aday kadroya davet edilen Galatasaraylı Ismail Jakobs'un, sakatlığı sebebiyle İstanbul'da kaldığı bildirildi.

Galatasaray'da Ismail Jakobs krizi! Senegal harekete geçti - Resim : 2

SENEGAL'DEN GALATASARAY'A MEKTUP

D Sports'un haberine göre; Yaşanan bu gelişmenin ardından Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan açıklama talep eden bir mektup gönderdi.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekibi tarafından incelenebilmesi amacıyla oyuncunun milli takım kampına gönderilmesini istedi.

Haberde ayrıca, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu'nun yaklaşık bir yıl önce benzer bir gerginlik yaşadığı hatırlatıldı.

