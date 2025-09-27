Fenerbahçe'de bir kişinin daha bileti kesildi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz perşembe günü mazbatasını alarak göreve başladı.
Saran'ın görevden alacağı iddia edilen Sportif Direktör Devin Özek'le dün akşam bir araya geldiği belirtildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki görüşmede Saran'ın, Özek'e kendisiyle yola devam etmek istemediğini söylediği öğrenildi.
Futbol şubesinde bugün de bir ayrılık haberi geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, yardımcı antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.
Gönül, 13 Eylül'de göreve başlayan yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak Fenerbahçe'ye dönmüştü.
