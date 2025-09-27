Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Süper Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligde 7'de 7 yaptı. Sarı-kırmızılılar, gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin rekoruna dikti.
GALATASARAY SÜPER LİG'DE SIRADAKİ 3 MAÇINI KAZANIRSA REKORA ORTAK OLACAK
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'ye ait olan rekora ortak olacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanara rekor kırmayı başarmıştı.
Aslan, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.
