Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon ligde çıktığı 7 maçı da kazanan Cimbom, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak ve yeni bir rekor kırmak istiyor.

Süper Lig lideri Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligde 7'de 7 yaptı. Sarı-kırmızılılar, gözünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin rekoruna dikti.

GALATASARAY SÜPER LİG'DE SIRADAKİ 3 MAÇINI KAZANIRSA REKORA ORTAK OLACAK

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'ye ait olan rekora ortak olacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanara rekor kırmayı başarmıştı.

Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştirilerSpor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştiriler

t.jpeg

Resmen açıklandı! Sadettin Saran ilk transferini yaptı: Avustralyalı oyuncu Fenerbahçe'deResmen açıklandı! Sadettin Saran ilk transferini yaptı: Avustralyalı oyuncu Fenerbahçe'de

Aslan, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.

Fenerbahçe'de büyük Youssef En-Nesyri krizi! İsyan ettiFenerbahçe'de büyük Youssef En-Nesyri krizi! İsyan etti

Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zamGalatasaray'da Alanyaspor maçı öncesi imzalar atıldı! Barış Alper Yılmaz'a takımın dengelerini bozacak zam

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımında ortalık yıkıldı: Yumruklar havada uçuştuAcun Ilıcalı'ya büyük şok! Takımında ortalık yıkıldı: Yumruklar havada uçuştu

Ali Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıldırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdiAli Koç'tan Sadettin Saran'ın mazbata töreninde Aziz Yıldırım'a gönderme! Fenerbahçeliler çok sert tepki gösterdi


Son Haberler
Çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor, kalp damar sağlığını destekliyor
Çikolata yaşlanmayı yavaşlatıyor, kalp damar sağlığını destekliyor
Bedava gitmek için bulduğu yöntem ‘pes’ dedirtti
Bedava gitmek için bulduğu yöntem ‘pes’ dedirtti
Karaciğere resmen reset atan mucizenin enginardan 10 kat daha etkisi oluyor
Karaciğere resmen reset atan mucizenin enginardan 10 kat daha etkisi oluyor
Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
Bu hafta kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
15 safkan Arap koşu tayı satılacak
15 safkan Arap koşu tayı satılacak