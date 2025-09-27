Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, mazbatasını alır almaz futbol takımı için harekete geçti. Sarı-lacivertli takımın şampiyon olmadan sevinmeyeceğini söyleyen Sadettin Saran, sürpriz isim ile yolları ayırıyor. İşte detaylar...

Ali Koç'un ardından başkanlık koltuğunda oturan Sadettin Saran, vakit kaybetmeden futbol takımıyla ilgilenmeye başladı. Saran, futbolda yeni bir yapılanmaya geçmek için sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN DEVİN ÖZEK'E KAPIYI GÖSTERDİ

Saran ve Özek arasında dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Çiçeği burnunda başkan, Özek'e planları arasında yer almadığını iletti. Bu gelişmenin ardından Devin Özek, Instagram hesabını kapattı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILMASI BEKLENİYOR

Devin Özek'in, Sadettin Saran'ın kararına saygı duyduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli kulübün, önümüzdeki hafta içerisinde ayrılığı resmi olarak duyurmayı planladığı aktarıldı.

İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı
Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi
Güllü’nün son anları ortaya çıkmıştı!6. katta neler yaşandı... Duyulan ses akıllarda soru işareti bıraktı...' Annemi atmış'
Goldman Sachs enflasyon ve büyüme beklentisini açıkladı
Kayseri’de bahis çetesi çökertildi! Milyarlık vurgun
