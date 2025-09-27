Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

Ali Koç'un ardından başkanlık koltuğunda oturan Sadettin Saran, vakit kaybetmeden futbol takımıyla ilgilenmeye başladı. Saran, futbolda yeni bir yapılanmaya geçmek için sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN DEVİN ÖZEK'E KAPIYI GÖSTERDİ

Saran ve Özek arasında dün akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Çiçeği burnunda başkan, Özek'e planları arasında yer almadığını iletti. Bu gelişmenin ardından Devin Özek, Instagram hesabını kapattı.

RESMİ AÇIKLAMANIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAPILMASI BEKLENİYOR

Devin Özek'in, Sadettin Saran'ın kararına saygı duyduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli kulübün, önümüzdeki hafta içerisinde ayrılığı resmi olarak duyurmayı planladığı aktarıldı.

