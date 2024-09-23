Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin faturası oyunculara çıktı. Mourinho 5 ismi kulübeye gönderecek

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe’de derbi mağlubiyetinin faturası oyunculara çıktı. Mourinho 5 ismi kulübeye gönderecek

Fenerbahçe’de Galatasaray mağlubiyeti sonrası Perşembe günü oynanacak Union SG maçında büyük değişim bekleniyor. Teknik Direktör Mourinho’nun 5 oyuncuyu kulübeye göndereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Galatasaray’a karşı gelen 3-1’lik derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Gelen tepkilerde mağlubiyetin faturası Teknik Direktör Mourinho ve sarı lacivertli yönetime kesildi.

Portekizli teknik adamın mağlubiyet sonrası rotasyona gideceği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Union SG maçında 5 oyuncunun kulübede olması bekleniyor.

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Fanatik gazetesinde yer alan habere göre, derbide sahaya çıkan kadroda büyük değişiklik yapılacak. Portekizli teknik adamın kalesinde 3 gol gören Lİvakovic’in yerine İrfan Can Eğribayat'a forma şansı vermesi ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Orta sahada ise Mert Hakan Yandaş ile birlikte Ambrabat’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Derbide sonradan oyuna giren Cengiz Ünder’in de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahaya ilk 11’de çıkacağı ifade edildi.

Portekizli teknik adamın forvette ise ilk defa Cenk Tosun’a şans vermesi bekleniyor.

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