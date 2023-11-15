Fred'in beslediği hayvanı görenler şaşkına döndü. Yürekleri ağıza getirdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyememişti.
Öte yandan Brezilyalı, hayvanat bahçesinde timsah beslediği anları sosyal medyada paylaştı.
Paylaşıma Fenerbahçeli taraftarlar kısa sürede binlerce etkileşim yağdırdı.
Ayrıca videoda Timsahın öne doğru hareketlenmesi ise Fenerbahçeli taraftarların yüreğini ağza getirdi.
Bu sezon Fred, Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, takım arkadaşlarına 5 gol pası verdi.
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