Fenerbahçe'de istifa depremi

Haziran ayında yapılan seçim sonucunda göreve gelen Fenerbahçe yönetiminde istifalar art arda geldi.

İKİ İSTİFA BİRDEN

Sarı-lacivertlilerden KAP’a yapılan açıklamaya göre, Acar Sertaç Komsuoğlu ve Simla Türker Bayazıt görevlerinden kendi istekleri ile istifa etti.

Acar Sertaç Komsuoğlu basketboldan sorumlu yönetim kurulu olarak görev yaparken Simla Türker Bayazıt ise voleyboldan sorumluyken yerine Hulusi Belgün getirilmişti.

Fenerbahçe bir sonraki genel kurulda Komsuoğlu’nun yerine Hamdi Akın, Bayazıt’ın yerine ise Nezih Barut’un önerileceğini açıkladı.