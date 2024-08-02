Zaniolo Galatasaray'ı karıştırdı

Atalanta, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu basına tanıttı.

Zaniolo, Atalanta'ya transferi hakkında, "Bu formayı giyme fırsatını bana verdikleri için başkana, yöneticilere, teknik direktöre ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu kulübün ilgisini duyar duymaz projeyi seçmekte tereddüt etmedim. Kariyerim için en uygun adımın bu olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörün gençlere değer verme ve her oyuncunun potansiyelini ortaya çıkarma konusundaki yeteneğini biliyoruz" dedi.

GERİDE KALDI

Geçen sezonun son bölümünde Aston Villa'da sakatlık yaşayan ve bu nedenle EURO2024'te forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, "Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bir buçuk, iki ay sahalardan uzak kaldım. Sakatlık artık geride kaldı. Uzun vadeli bir hedefim yok ama kısa vadede her geçen gün daha hazır olmaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İÇİN OLUMSUZ SÖZLER

Roma'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray ve ardından Aston Villa'da forma giyen Zaniolo, İtalya dışındaki deneyimleri hakkında, "Roma'dan ayrıldığımda yurt dışında başka bir deneyim yaşamak istedim çünkü bu sizi olgunlaştırıyor. Değişime ihtiyacım vardı ve değişmek istiyordum. Ancak bu, geçmişte yaşadığım her şeyi sileceğim anlamına gelmiyor. Olumsuzlukların yanı sıra birçok olumlu deneyim de yaşadım. Şimdi İtalya'ya döndüğüm için mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Zaniolo'nun Galatasaray'la ilgili sözleri sonrası Sarı Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Galatasaray'a geri dönmek istemeyen Zaniolo için taraftarlar olumsuz mesajlar paylaştılar.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu 2022-2023 ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna katmıştı. İtalyan futbolcu, 2023-2024 sezonunu ise İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Bu sezon ise Zaniolo, satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya kiralandı.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi hakkında şu açıklamayı yaptı: "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

Galatasaray formasıyla toplamda 12 maçta görev alan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 5 gol kaydetti.