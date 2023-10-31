Fenerbahçe'de kriz! İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Süper Lig'de 10'da 10 yapan ve liderlik koltuğunu koruyan sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Becao, Djiku, Serdar Aziz ve Fred'in son durumları belli olmaya başladı.

Milliyet Skorer Yazarı Cüneyt Kaşeler'in sözleri ise gündeme damga vurdu.

Kaşeler, "Becao ameliyat olmazsa 6-8 hafta, ameliyat olursa 3 ay, Djiku ameliyat olursa 6 hafta olmaz da oynarsa sakatlığı tekrarlayabilir. Serdar Aziz'in dönüşü 3 ay. Benim duyduklarım bunlar" dedi.

Fred'in de önümüzdeki süreçteki Trabzonspor karşılaşmasını net olarak kaçıracağı, Pendik maçında bacağına kramp giren Samed Akaydın'ın ise durumunun kötü olmadığı öğrenildi.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, stoper bölgesinde yaşayacağı sıkıntılar için şimdiden çözüm düşünmeye başladı.

Kanarya'nın devre arasında mutlaka 1 stoper takviyesi yapacağı konuşuluyor.