Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat takımla ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat ilk antrenmanına çıktı

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