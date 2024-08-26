Fenerbahçe'den 5 gol yiyen Gökhan Akkan hayrete düşürdü

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Fenerbahçe'den 5 gol yiyen Gökhan Akkan hayrete düşürdü

Fenerbahçe maçındaki performansı çok eleştirilen Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, Süper Lig'de haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Rize deplasmanındaydı. Sarı-Lacivertli ekip karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı, maç fazlası ve averajla liderlk koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'nin gollerini 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Khusniddin Aliqulov (k.k.) kaydetti.

Maça damga vuran isim Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Yediği goller nedeniyle çok eleştirilen tecrübeli file bekçisi kendi taraftarından da tepki aldı.

Ancak Gökhan Akkan yediği 5 gole rağmen bu hafta Süper Lig'de öne çıkan isimler arasına girmeyi başardı.

Fenerbahçe karşısında kalesinde 5 gol gören Gökhan Akkan, Adana Demirspor'un genç file bekçisi Deniz Dönmezer ile Süper Lig'in 3. haftasında en çok kurtarış yapan isim oldu.

Gökhan ve Deniz yaptıkları 4 kurtarışla bu hafta zirveyi paylaştı.

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