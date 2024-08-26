Galatasaray Young Boys maçına saatler kala yıkıldı

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Galatasaray Young Boys maçına saatler kala yıkıldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçnın son antrenmanını yapan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre’nin Young Boys takımını ağırlayacak. Maç, RAMS Park’ta saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformundan yayınlanacak.

Ancak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda bir şok yaşandı.
Wilfried Zaha, Galatasaray’ın Young Boys maçı öncesi yaptığı son antrenmanda hastalığı nedeniyle yer alamadı. Fildişili oyuncunun son durumu yarın netlik kazanacak. Ancak kulüpten gelen bilgilere göre Zaha'nın bu karşılaşmada forma giyme şansı zor.

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