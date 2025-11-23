Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-kırmızılıların yıldız sağ beki Wilfried Singo sakatlanmış ve mücadeleyi tamamlayamamıştı. 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada durumunun kötü olduğunu söyleyerek, camiaya kötü haberi duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Wilfried Singo'nun formasından uzak kalacağı süre de netlik kazandı.

WILFRIED SINGO 1-2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Wilfried Singo'nun ilk bulgularının ciddi olduğu belirtildi. Başarılı oyuncunun 1-2 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.