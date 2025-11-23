Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup ederek, seri yakalamak istiyor.

Kara Kartal evinde Karadeniz ekibine karşı! İşte Beşiktaş-Samsunspor maçının muhtemel ilk 11'leri

BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Kartal, Cengiz, Cerny, Jota Silva, El Bilal Toure.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Marius.

