Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı

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Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Suudi Arabistan'da oynanacak derbiyle ilgili Ali Koç'un maça çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu akşam Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan’ın Atatürk ve İstiklal marşı için izin vermemesi iddiaları üzerine Fenerbahçe’nin maça çıkmayacağını açıkladı.

TELE 1 kanalına katılan gazeteci Uğur Dündar Fenerbahçe’nin maç öncesi yapılacak olan ısınma çalışmalarına Atatürk tişörtü ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini ifade ederek, “Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da o halde biz de sahaya çıkmayız demişler” sözlerini söyledi.

UĞUR DÜNDAR'DAN PAYLAŞIM

Açıklamaların ardından Uğur Dündar "Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali için Kulübümüzün ve Galatasaray'ın ortak duruşları ve TFF'nin girişimi sonucu maç öncesindeki seromonide İstiklâl Marşımız okunacak ve karşılaşma öyle başlayacak." açıklamasını yaptı.

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Ayrıntılar gelecek..

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