Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu. Arabistan'da Süper Kupa. Derbi şifresiz kanalda

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon kupayı müzesine götüren sarı-lacivertli takım ile Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray bu akşam Riyad'da Süper Kupa için mücadele edecek.

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç atv'den naklen yayınlanacak.

Bitigen'in yardımcıları Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın VAR hakemi de Emre Malok.

İki takım Süper Lig maçında golsüz berabere kalmıştı.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

114 YILLIK REKABETTE 399. MAÇ

Taraflar 114 yıllık rekabette 399. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 7. KARŞILAŞMA

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Skor

1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1

1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 pen.)

1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2 Pen.)

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürecekleri ilk 11'leri belirlediği öğrenildi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mauro Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.