Atatürk yasağı Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kırmızı alarma geçirdi. Riyad'da olağanüstü toplantı

İki kulüp temsilcileri olağanüstü bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı.

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için Atatürk’ün pankart ve tişörtlerini giymek isteyen iki takıma Suudi yetkililer tarafından engel çıkarıldı.

Bu duruma karşı iki kulüp yöneticileri ortak bir tavır sergiledi ve maça bu şekilde çıkacaklarını belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe yöneticileri bir an önce bir araya gelerek bir acil durum toplantısı yapacak.

ALİ KOÇ: “PANKARTI KABUL ETMEDİLER”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise “Atamız’ın ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesini anımsatmak isterim. Biz bu pankartla sahaya çıkmak istiyorduk, ‘Peace at home, peace in the world’. Fakat otoriteler bunu onaylamamışlar. Konu henüz net değil.” dedi.

"SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜLEMEZ"

Suudi yetkililerin ayrıca "Türk Milli Marşı'nın okunmasına" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez pankartına" da izin vermeyeceği iddia eldildi.

Yetkilileri "Bu bir spor maçı. Siyasi şova dönüştüremezsiniz" şeklinde açıklama yaptığı da bazı kaynaklarca belirtildi.