Fenerbahçe'den derbi atamasıyla ilgili açıklama: Manipülasyon

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, başkan Ali Koç'un, Beşiktaş - Galatasaray derbisine Ali Şansalan'ın atanmasını istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'den derbi atamasıyla ilgili açıklama: Manipülasyon

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur! Başkanımız Ali Koç'un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır!" denildi.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tam metni:
"Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz.
Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!
Başkanımız Ali Koç'un ve Kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu, görüşü, kimseyle görüşmesi, yönlendirmesi tabii ki olmamıştır!
Fenerbahçe'nin hakemlere dair tek gündemi: Adana Demirspor, Alanyaspor, Vavacars Fatih Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbulspor maçlarında Takımımızın hakemler ve VAR eliyle yarıştan kopartılmaya çalışılması, bu konuda kimlerin etkisinin ve yönlendirmesinin olduğu, bu konunun sorumlularının vereceği hesaptır!
Adı geçen hakem ile ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde Takımımızı şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık!
Bu konuda manipülasyon yapan, Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündemle derbi maçta kendisine fayda sağlamaya çalışanların dikkate alınmamasını kamuoyundan rica ediyoruz."

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