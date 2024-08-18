Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile yollarını ayıran genç yıldız Yiğit Fidan’ı kadrosuna katmıştı.
Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerden Yiğit Fidan hakkında flaş bir hamle geldi.
19 yaşındaki stoper 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e kiralandı.
Karagümrük geçtiğimiz haftalarda da sarı-lacivertlilerden bir diğer 19 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ve 22 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da kiralık olarak transfer etmişti.
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