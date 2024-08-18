Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi

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Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde transfer ettiği Yiğit Demir'i Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile yollarını ayıran genç yıldız Yiğit Fidan’ı kadrosuna katmıştı.

Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerden Yiğit Fidan hakkında flaş bir hamle geldi.

19 yaşındaki stoper 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e kiralandı.

Karagümrük geçtiğimiz haftalarda da sarı-lacivertlilerden bir diğer 19 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ve 22 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da kiralık olarak transfer etmişti.

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