Fenerbahçe'den flaş hamle. Geldiği gibi gönderildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile yollarını ayıran genç yıldız Yiğit Fidan’ı kadrosuna katmıştı.

Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerden Yiğit Fidan hakkında flaş bir hamle geldi.

19 yaşındaki stoper 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’e kiralandı.

Karagümrük geçtiğimiz haftalarda da sarı-lacivertlilerden bir diğer 19 yaşındaki stoper Yiğit Efe Demir ve 22 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'ı da kiralık olarak transfer etmişti.