Fenerbahçe'ye Fred ve Becao'dan kara haber

Fenerbahçe, Pendikspor karşılaşmasında sakatlanan Becao ve Fred'in sağlık durumlarına dair açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesinde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır. Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2.5 AY FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu sakatlıklar sonrası Brezilyalı Becao'nun 2.5 ay Fred'in ise 3 hafta forma giymemesi bekleniyor.