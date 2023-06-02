Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: Dursun Özbek terbiyesizlik yapıyor

Hulusi Belgü, Galatasaray başkanı Dursun Özbek’i Fenerbahçe ile dalga geçmekle suçladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: Dursun Özbek terbiyesizlik yapıyor

Aygün Özipek'in yayınına konuk olan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek ve Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu.

“BU ARKADAŞ DA ÇOLUK ÇOCUK GİBİ DALGA GEÇİYOR”
Fenerbahçe oyuncularının derbide kendilerini alkışlamaları gerektiğini söyleyen Dursun Özbek için, "Sayın Dursun Özbek ayıp ediyor, terbiyesizlik yapıyor. Taraftarlık duygularıyla oynuyor. Fenerbahçe taraftarıyla, yönetimiyle dalga geçmek için bunları söylüyor. Ali Koç nasıl naif duruyorsa bu arkadaş da çoluk çocuk gibi dalga geçiyor. Edep, ayıptır. Saygı göstermesi lazım. Nasıl şampiyon olduklarını da biliyoruz. Mangal yapıyorlar, Fener ağlama diye şarkı söylüyor. Sen başkansın, senin bir ağırlığın var" ifadelerini kullandı.

“FEDERASYONUN DA DEVREYE GİRMESİ LAZIM”
Lig sonunda elindeki belgeleri açıklayacağını söyleyen Erden Timur hakkında da konuşan Hulusi Belgü, "Erden Timur'un eğer biraz namusu, şerefi varsa bunları çıkıp açıklar. Lig ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın açıklayacağım dedi. Açıklamazsa kendisiyle çelişkiye düşer. Biz Erden Timur'u çalışkan, beyfendi yönetici olarak tanıdık. Abdurrahim Albayrak gibi olmayan şeyleri çıkıp, geri çekilecekse kendisine yakıştırmayız. Ne yapılmış net şekilde ortaya koysun ki bir daha yaşanmasın. Yoksa bu sadece kuru bir iftira mı, bunu söylemesi lazım. Federasyonun da devreye girmesi lazım. Ama Türkiye'de bunlar yapılmıyor" dedi.

(Ajansspor)

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