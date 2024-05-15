Su borusundan engerek yılanı çıktı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren'in traktörüyle sanayiye getirdiği su borularından birinin içinden engerek yılanı çıktı. Zehirli yılanı fark eden sanayi esnafı, yılanı yakalayarak tekrar doğaya bıraktı.

Olay, Bayramiç ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İl Genel Meclisi Üyesi Sadık Göğüsgeren, tarlasından getirdiği su borularını sanayiye getirdiği sırada, borulardan birinin içinden engerek yılanı çıktığını fark etti. Zehirli yılanı gören sanayi esnafı, kısa süreli bir panik yaşadı. Ancak esnaf, yılanı kontrollü bir şekilde yakaladı ve zarar vermeden doğaya saldı.