TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde mi alacak?

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'a kupasını Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

TFF'den şampiyonluk kupası açıklaması: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde mi alacak?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'a, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe maçının ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin vereceği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir."

"Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir."

İlgili Haberler
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Galatasaray'a şok! Omar Elabdellaoui'ye yüklü tazminat ödeyecek
Haftasonu futbol heyecanı Yeniçağ'da. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Maçlar biter bitmez yazacaklar
Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret
Galatasaray'ın soyunma odasında Eyüpspor Başkanı şampiyonluk kutladı. Tepkiler çığ gibi büyüyor
Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: Dursun Özbek terbiyesizlik yapıyor
Öne Çıkanlar
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
AFAD o bölge için uyardı. Aktif olan suskun fay hatları var Güncel
AFAD o bölge için uyardı. Aktif olan suskun fay hatları var
Kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı Güncel
Kontrolden çıkan vinç ağaca çarptı: 2 ağır yaralı
Messi'ye Trabzonspor forması hediye edildi. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Messi'ye Trabzonspor forması hediye edildi. Sosyal medyada gündem oldu
'Öpücüklü' yemin polemiği sosyal medyaya taşındı. 'Öncelik senin FETÖ dosyalarında' Güncel
'Öpücüklü' yemin polemiği sosyal medyaya taşındı. 'Öncelik senin FETÖ dosyalarında'
Hindistan'da facia gibi tren kazası. 50 ölü, 300 yaralı Dünya
Hindistan'da facia gibi tren kazası. 50 ölü, 300 yaralı
‘Beni akşamdan sabaha kadar dövdü’ diyen kadın cinayetin detaylarını anlattı Güncel
‘Beni akşamdan sabaha kadar dövdü’ diyen kadın cinayetin detaylarını anlattı
Abdülkerim Bardakcı: Hedefimize ulaştık Spor
Abdülkerim Bardakcı: Hedefimize ulaştık