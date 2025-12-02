Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golü 90+5. dakikada Jhon Duran'dan gelirken, Galatasaray'ın golünü ise 27. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Mücadelenin sona ermesinin ardından, Fenerbahçe'nin yaptığı maç sonucu paylaşımında, Galatasaray'a gönderme yapıldı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımında sarı-kırmızılıların logosunu küçük olarak kullandı.

Fenerbahçe, daha önceki maç sonucu paylaşımlarında her iki takımın da logolarını aynı boyutta kullanmıştı.

Galatasaray maçının sonucu için yapılan paylaşım

Çaykur Rizespor maçının sonucu için yapılan paylaşım

Kayserispor maçının sonucu için yapılan paylaşım