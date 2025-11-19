Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ilk isim de belli oldu. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin gündeminde olan Nijeryalı oyuncu Ademola Lookman için kollarını sıvadı.

FENERBAHÇE ADEMOLA LOOKMAN İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Football Italia'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde Kanarya'nın, İtalya'da transfer döneminin kapanmasının ardından Atalanta'ya teklif yaptığı ancak olumlu yanıt alamadığı kaydedildi. Alfredo Pedulla'nın imzasının yer aldığı haberde, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncuyla anlaşmasına geldiği belirtildi.

Öte yandan, Galatasaray'ın da Lookman için ilgisinin devam ettiği ve oyuncunun milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen ile aynı takımda oynamaktan memnuniyet duyacağının altı çizildi.