Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio'nun sarı-lacivertlilerde kariyeri oldukça kısa sürebilir. Kanarya'da taraftarların sevgilisi haline gelen dünyaca ünlü 10 numara, devre arasında Çizme'nin yolunu tutabilir.

MARCO ASENSIO'YA MILAN TALİP

Fichajes'te yer alan habere göre; Milan, Marco Asensio'yu gündemine aldı. Kırmızı-siyahlıların, 29 yaşındaki oyuncunun form durumuyla ilgili rapor talep ettiği belirtildi. Haberde, görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi halinde Asensio'nun yeni durağının Serie A olabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maçta boy gösterdi. Yıldız oyuncu, 4 gol atarken, 1 de asist yaptı.

İspanyol oyuncunun, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.