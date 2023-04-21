Fenerbahçe'den net galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni ağırladı.
Son çeyrekteki üstün oyunuyla karşılaşmadan 79-72 ile galip ayrılan Fenerbahçe Beko, 26. maçında 21. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi ise 26. maçında 16. yenilgisini yaşadı.
Dimitris Itoudis, iki teknik faul alarak karşılaşmadan diskalifiye edildi.
Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 24 sayı – 7 ribaunt – 5 asist – 3 top çalma ile yıldızlaştı. Melih Mahmutoğlu 20 sayı üretirken Johnathan Motley 17 sayı – 8 ribauntla mücadele etti. Dyshawn Pierre 9 sayı, Tyler Dorsey 5 sayı kaydetti.
Merkezefendi’de Xavier Rathan-Mayes 21 sayıyla ön plana çıkarken Johnny Hamilton 12 sayı – 7 ribauntla etkili oynadı. Andrew Harrison 12 sayı üretirken Nikos Rogkavopolos 9 sayı, Doğan Şenli 8 sayı attı.
Çeyrek Sonuçları
çeyrek: 18-18
çeyrek: 13-20
çeyrek: 19-20
çeyrek: 29-14