Fenerbahçe'den net galibiyet

Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-72 yendi.

Fenerbahçe'den net galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi’ni ağırladı.

Son çeyrekteki üstün oyunuyla karşılaşmadan 79-72 ile galip ayrılan Fenerbahçe Beko, 26. maçında 21. galibiyetini aldı. Yukatel Merkezefendi ise 26. maçında 16. yenilgisini yaşadı.

Dimitris Itoudis, iki teknik faul alarak karşılaşmadan diskalifiye edildi.

Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 24 sayı – 7 ribaunt – 5 asist – 3 top çalma ile yıldızlaştı. Melih Mahmutoğlu 20 sayı üretirken Johnathan Motley 17 sayı – 8 ribauntla mücadele etti. Dyshawn Pierre 9 sayı, Tyler Dorsey 5 sayı kaydetti.

Merkezefendi’de Xavier Rathan-Mayes 21 sayıyla ön plana çıkarken Johnny Hamilton 12 sayı – 7 ribauntla etkili oynadı. Andrew Harrison 12 sayı üretirken Nikos Rogkavopolos 9 sayı, Doğan Şenli 8 sayı attı.

Çeyrek Sonuçları

çeyrek: 18-18

çeyrek: 13-20

çeyrek: 19-20

çeyrek: 29-14


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