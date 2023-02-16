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Oosterwolde'ye teknik ekipten özel ilgi. Jesus oyuncuyla görüştü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Oosterwolde’nin, uyum süreci sırasında yaşanan deprem felaketinden kötü etkilenmemesi için takım seferber oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 11:18
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Fenerbahçe'den Oosterwolde'ye özel ilgi

Oosterwolde'ye teknik ekipten özel ilgi. Jesus oyuncuyla görüştü
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Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk gününde Samet Akaydın’ı Adana Demirspor’dan kadrosuna kattı. Ardından uzun uğraşlar sonrası Parma’nın sol beki Jayden Oosterwolde’ye imza attırıldı. Uyum sürecindeki Hollandalı oyuncu, Konyaspor mücadelesinde ilk kez forma giymeye hazırlanıyordu. Ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle maçlar ertelendi.

JESUS ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
Fanatik'in haberine göre; Yeni geldiği ülkede yaşanan bu olayın Oosterwolde’yi kötü etkilememesi için harekete geçildi. Yıldız futbolcuyla aynı dili konuşan Ferdi Kadıoğlu, her anında 21 yaşındaki takım arkadaşının yanında olmaya çalışıyor. Başarılı oyuncu, Oosterwolde’ye yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi veriyor. Ferdi’nin desteğinin yanı sıra Jorge Jesus da öğrencisiyle yakından ilgileniyor. Portekizli teknik adamın, Oosterwolde ile sık sık özel olarak görüştüğü belirtildi.

TÜRKİYE'DEN ETKİLENDİ
Başarılı sol bekin, afet bölgesi için başta spor kulüpleri olmak üzere tüm ülkenin seferber olması karşısında son derece etkilendiği öğrenildi. Oosterwolde’nin de takım arkadaşlarından yardım etme konusunda bilgi alıp, gerekli desteği sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

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