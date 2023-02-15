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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı

Türkiye'nin geçtiği zor günlerde Fenerbahçe'nin kızları yüzümüz güldürdü. Sar Melekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükseldi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 21:25
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Voleybol'da Fenerbahçe Opet fırtınası

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile oynadığı 6. hafta maçını 3-0 kazandı.

Depremler Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu gruptaki son maçında rakibiyle Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaştı.

Max-Schmeling-Halle Berlin'de oynanan maçtan 25-22, 25-16 ve 28-26'lık sertlerle 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını play-off etabına yazdırdı.

Müsabaka öncesinde Türkiye'de yaşanan deprem faciası sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, voleybolcular sahaya siyah kurdele takarak çıktı. Fenerbahçe Opet oyuncuları, "Acımız sonsuz, Türkiye'mizin başı sağ olsun!" yazılı pankart açtı.

 

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