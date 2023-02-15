Beşiktaş Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray ve Trabzonspor Başkanı ne kadar para bağışlayacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremlerde zarar gören vatandaşlara yardım için atv, Star TV, Kanal D, Show TV, TV8, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ortak yayın yapıyor.

Türkiye Tek Yürek isimli ortak yayınında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da stüdyoya geldi.

4 büyük kulübün başkanlarının ne kadar bağış yapacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN 7 MİLYON TL BAĞIŞ

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak ailesi adına 5 Milyon, kızı ve vefat eden torunu adına 2 Milyon TL bağış yaptı.

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ 1 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, şahsi olarak 1 milyon TL bağışladı.

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÜMÜŞDAĞ'DAN 2 MİLYON TL

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2 milyon TL bağışladı.

EDIN VISCA'DAN 100 BİN EURO

Trabzonspor futbolcusu Edin Visca, 100 bin Euro bağışladığını açıkladı.

Erden Timur, Dursun Özbek'i arayarak 10 milyon lira bağış yapmak istediğini söyledi.

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA'DAN 10 MİLYON TL

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 10 milyon TL bağışladı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bu yılki tüm maaşını bağışladı.