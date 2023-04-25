Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Olympiakos maçı öncesi oyuncularının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi temsilcimiz, sakat oyuncuların durumuyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

''Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu Play-off turu birinci maçında Olympiacos’a konuk oluyor. 26 Nisan Çarşamba günü (yarın) 21.45’te Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Nemanja Bjelica, Devin Booker ve Samet Geyik Yunanistan’a götürülmedi. Sakatlıkları bulunan diğer oyuncularımız Scottie Wilbekin, Metecan Birsen ve Marko Guduric ise takımla birlikte seyahat etti ve durumlarına maç gününde karar verilecek.''

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