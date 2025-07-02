Fenerbahçe'den toplanan imzalar için ilk açıklama: Kritik gün yarın

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye gidilmesi için imza toplayan gruplar bugün 9 bin 700 imzayı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

İmzaların teslim edilmesinin ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’ndan açıklama geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 11.00’de tarafımıza getirilen imza beyannamelerinin Yüksek Divan Kurulu’nca ön inceleme süreci devam etmekte olup, yarın gün içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği’ne teslim edilmeye başlanacaktır."

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