Fenerbahçeli oyuncu ile VakıfBank'ın yıldızının aşkı ortalığı salladı

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Fenerbahçeli oyuncu ile VakıfBank'ın yıldızının aşkı ortalığı salladı

Fenerbahçe'nin yıldızı ile VakıfBank'ın güzel oyuncusunun aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Beko'nun Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'nin gönlünü VakıfBanklı yıldıza kaptırdığı ortaya çıktı.

Jordan Thompson'la Dyshawn Pierre'nin aşkının Türkiye'de başladığı belirtildi. Thompson, sezon sonunda VakıfBank'tan ayrıldı. Yeni sezonda ABD'de forma giyecek.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Jordan Thompson, Fenerbahçe Beko'nun Final Four maçları öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "En sevdiğim kişi için büyük hafta sonu yaklaşıyor, seni neşelendirmek için sabırsızlanıyorum" dedi ve aşkını ilan etti.

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