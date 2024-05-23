İsmail Kartal'dan beklenmedik Konyaspor Galatasaray iddiası. Örnek vererek anlattı

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İsmail Kartal'dan beklenmedik Konyaspor Galatasaray iddiası. Örnek vererek anlattı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun son maçında İstanbulspor'u yeneceklerini ileri sürerken, Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

Kartal, "Hafta sonunda son maçımıza çıkacağız. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim, Allah'ın izniyle pazar günü şampiyon olacağımıza inanıyorum. Maçımıza tüm taraftarlarımızı bekliyorum. Onlara her zaman 'bu takıma, bu oyunculara güvenin' dedim. Şu ana kadar taraftarlarımızı, camiamızı mahcup etmediğimizi düşünüyorum. Dış etkenler yüzünden gerideyiz. Hafta sonu her şey lehimize dönebilir. Ben şampiyonluk ümidiyle yaşıyorum" dedi.

Konyaspor-Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Konya deplasmanında oynadığı son 3 maçı kaybetti. Birinde ben vardım. Biz nasıl Konya'da puan kaybettiysek, onlar da aynısını yaşayabilir. Biz Konya maçında büyük hasar aldık. 11 pozisyona girdik, bunların 8 tanesi yüzde yüz gol pozisyonu. Bazen olmayınca olmuyor. İlk maç onlara karşı yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiştik ve 7-1 kazanmıştık. Bu maçta ise değerlendiremedik.

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