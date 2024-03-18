Fenerbahçe'nin 01.30'da stattan neden çıktığı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin 01.30'da stattan neden çıktığı belli oldu
Fenerbahçe takımı, Trabzon'daki maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri tamamlanıncaya kadar stadyumda beklemek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertli ekip, gece yarısı stadyumu terk etti.

Trabzon'da, Fenerbahçe futbolcuları, emniyet güçlerinin havalimanına giden yolları güvenlik altına almasını beklerken stadyumda kaldılar.

Maç sonrası iki saati aşkın bir süre bekleyişin ardından, oyuncular saat 01.20 sularında stadyumdan ayrıldılar.

Ahmet Çakar ise konuyla ilgili olarak, "Aldığım bir bilgiye göre, Fenerbahçe'nin stadyumda tutulma sebebi, havalimanına giden yollarda olası tehlikelerin önlenmesi içindi. Daha önce de benzer tehlikelerle karşılaşmış bir takım." şeklinde bir açıklama yaptı.

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