Sarıyer'de kafede silahlı çatışma 1 kişi öldü bir kişi yaralandı

Polis olay yerinde inceleme başlatırken, olaya karışan 3 kişinin yakalamak için arama çalışmalarına başlandı.

Olay, saat 23.30 sularında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Hadım Koru Yolu Caddesi'nde bir kafede gerçekleşti. İki grup arasında bir anda bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşı olduğu söylenen 35 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Umut Koyuncu ise bacağından silahla yaralandı. Olaya karışan 3 saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, adreste 1 adet tabanca ve 8 adet boş kovan belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise silahla vurulan Mazlum Ayrancı'nın oracıkta hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, saldırıya karışan Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 kişiyi arıyor.