Fenerbahçe’nin adı değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin adı değişti

Son 2 sezondur Fenerbahçe Göksel Çelik ismiyle mücadele eden tekerlekli basketbol takımının yeni adı Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oldu.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon için isim sponsorluğunu İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ ile anlaşarak duyurdu.

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Cenk Öztanık, İstanbul Jet Yönetim Kurulu Başkanı Şanser Özyıldırım ve takımın sporcuları Kinem Kulbay ile Uğur Toprak katıldı.

Burak Çağlan Kızılhan, anlaşmanın önemine vurgu yaparak, “2018 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan ve 2021’de kulübümüzün çatısı altına giren takımımız, geçtiğimiz sezon Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla büyük başarılara imza attı. Yeni sezon için İstanbul Jet ile isim sponsorluğu anlaşması yaptık,” dedi.

Cenk Öztanık ise, “Tekerlekli sandalye basketbol takımımızın amacı topluma hizmet etmek. Başkanımız Ali Koç’un destekleriyle bu alanda önemli ilerlemeler kaydettik. İstanbul Jet, son iki sezondaki forma sponsorluğunu bu sezon daha da güçlendirerek devam ettirecek,” ifadelerini kullandı.

Şanser Özyıldırım da, “Fenerbahçe’ye desteğimiz sürecek. Son üç yılda elde edilen başarıları 4’te 4 yaparak, şampiyonluk kupasını kaldırdığımız gün hep birlikte bu gururu yaşayacağız,” şeklinde konuştu.

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