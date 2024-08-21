Federasyondaki büyük skandalı ortaya çıkardı. İnanılmaz iddialar

“Olimpiyatlarda neden sapır sapır dökülüyoruz” diye dizlerini dövenleri çok ciddiye almıyorum artık…

Federasyonlarda öyle dolaplar dönüyor ki, insanın aklı başından firar eder!

Ondan sonra da “Türk sporu yerlerde sürünüyor” diye bakanlık federasyonlara, federasyonlar da bakanlığa ateş ediyor…

Ön tekerlek nereye giderse, arka tekerlek de oraya gidermiş…

Hani deveye sormuşlar, “neren eğri” diye…

Ne desin zavallı deve…

“Nerem doğru ki” demiş, çıkmış işin içinden…

Bizim sporumuzun durumu da o hesap.

Efendimmmm…

Para Badminton da şöyle bir iddia var…

Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum, ama ortada böyle bir iddia var…

Ve kayıtsız kalamazdım…

Olayın gelişimi yetkili mercilere itiraz edilmesine rağmen, “bu bizim sorunumuz değil, federasyonun uhdesinde olan bir durum” denilerek geçiştirilmiş…

Anlayacağınız; ölü taklidi yapılmış…

Halime Yıldız ve Emine Seçkin…

Para Badmintonun kadın sporcuları…

Paris’te ülkemizi temsil edecekler…

Bu sporcularımızın yanında kim olmalı?

Tabii ki kadın antrenörleri…

Onlarından dilinden anlayacak, maçlara hazırlayacak, mental olarak motive edecek, kadın olduğu için özel konularını paylaşabilecek…

Kadın sporcular, erkek antrenörle özel konularını konuşabilirler mi?

Ne acayip bir durum ki, Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, bu kadın sporcuların kadın antrenörü yerine Badminton Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şahin’i teknik direktör, Federasyonda daha önce görev almış, Badmintonla ilgili kitap yazmış Erhan Devrilmez’i de antrenör olarak görevlendirmiş…

Neden?

Şeytanın avukatlığını yapıyorum; “seçimlerde bana rakip çıkmasınlar” diye olabilir mi?

Çünkü, Erhan Devrilmez bir önceki, benim de oy kullandığım seçimlerde aday olmuş, daha sonra da Hayati Kısacık lehine adaylıktan çekilmişti…

O seçimi Murat Özmekik kazanmış, ancak geçirdiği 3 soruşturmadan 6’şar, toplamda da 18 ay ceza alınca görevden uzaklaştırılmış…

Daha sonra 2023’ün Eylül ayında Olağanüstü Genel Kurula gidilmiş ve tek aday olan güreşçi Ercan Yıldız, 125 oyun 118’ini kazanarak Badminton Federasyon Başkanlığı koltuğuna oturmuştu…

Halen de bu görevde…

Şimdi tekrar başa dönüyorum; kadın sporcuların kendi dilinden anlayan kadın antrenör varken, sen kalkıp bir yönetim kurulu üyesini teknik direktör, bir diğerini de antrenör olarak nasıl görevlendirirsin?

Ki, ikisi de erkek...

Paris’i gezsinler, biraz da ödüllerden yararlansınlar diye mi?

Ayrıca da, kızlarımızın madalya kazanma şansı da çok yüksek…

Örneğin, Emine Tokyo’da 4. Olmuş, bu olimpiyatlarda madalyaya kesin gözüyle bakılıyor…

Ben demiyorum, konu komşu öyle diyor.

Benim bu yazdıklarımın hepsi bir iddia…

Bunlar iddiadan öte gerçekse eğer, yazıklar olsun…

Yetkililer, özellikle Federasyon Başkanı Ercan Yıldız, bu konuda çıksın bir açıklama yapsın…

Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’a şunu sormak istiyorum; kadın sporcuların yanında, kadın olan kendi antrenörü ya da antrenörleri değil de, iki erkeği neden görevlendirdin?

Ve en önemlisi de, yönetim kurulu üyesi olan Zafer Şahin’i sporcuların başına teknik direktör olarak görevlendirmen etik mi?

Badminton Federasyonu'nun güreşçi Başkanı Ercan Yıldız.