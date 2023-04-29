Fenerbahçe'nin Atina zaferi böyle geldi

Fenerbahçe BEKO'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis Olympiakos galibiyetini değerlendirirken, "Takım arkadaşlarım bana inandı" dedi.

Fenerbahçe'nin Atina zaferi böyle geldi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Olympiakos karşısında alınan galibiyetin sırrını açıkladı.

Davis, "Yavaş başladık. Top bana gelmediğinde kendime zamanım olduğunu söyledim. Bana inandı takım arkadaşlarım. Teknik ekibi tebrik etmek istiyorum maç planı için." diye konuştu.

"DAHA RAHAT OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'de Jonathan Motley ise, "Kararlı kaldık ve pozitif bir şekilde cevap verdiğimizi söyleyebilirim. Kesinlikle daha hazırlıklı olacağız. Evimizde oynayacağız. Daha rahat olacağız." ifadelerini kullandı.

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