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Michael Frey Bundesliga'ya transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'e transfer oldu.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 15:51
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Frey Bundesliga'ya transfer oldu

Michael Frey Bundesliga'ya transfer oldu
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Michael Frey, Bundesliga'ya transfer oldu.

Kariyerini Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'te sürdüren İsviçreli golcü, Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye transfer oldu.

Alman kulübü, Frey'i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 28 yaşındaki golcü bu sezon Royal Antwerp formasıyla 23 resmi maçta 9 gol atmıştı.

Frey geçen sezonu ise 45 resmi maçta 24 golle tamamlamıştı.

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