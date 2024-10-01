Fenerbahçe’nin gol yükünü 3 oyuncu sırtlıyor

Süper Lig’de Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunan Fenerbahçe’nin hücum istatistikleri dikkat çekti. Sarı lacivertlilerin gol yükünü 3 oyuncu sırtlıyor.

Süper Lig’de toplam 16 gol atan sarıl lacivertlilerde 3 oyuncu toplam 12 gole katkı verdi. Edin Dzeko ligde çıktığı 7 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken, gol krallığında Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Sırp oyuncu Tadic ise ligde çıktığı 7 maçta 4 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

Fenerbahçe'yi sırtlayan bir diğer isim ise Fred. Bu sezon ligde 5 maça çıkan Fred 3 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.